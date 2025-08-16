Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 16 August 2025: मूलांक 4 वाले करियर-कारोबार बेहतरी से आगे बढ़ाएंगे, लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा

<p><strong>मूलांक 4</strong>: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22, या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.</p>

<p>नंबर 4- 16 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 4 के लिए उच्चलाभ बनाए रखने वाला है. विभिन्न कार्यों में गति आएगी. प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे. योग्यता प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. विभिन्न कार्यों में रुचि रखेंगे. व्यापार पर नियंत्रण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.</p>

<p>राहु के अंक 4 के व्यक्ति सजगता होती है. आसपास के प्रति सतर्कता व संवेदनशीलता बनाए रखते हैं. गोपनीय गतिविधियों में तेज होते हैं. आज इन्हें उच्च मनोबल से काम लेना है. सामन्जस्य रखेंगे. संबंधों में सुधार बढ़ाएंगे. व्ववस्था मजबूत रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन से जुड़ाव रखेंगे. सबको लेकर चले़ंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- पेशेवर कार्यों में नवीनता पर जोर होगा. करियर कारोबार बेहतरी से आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामले साधेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. समकक्षों से सामंजस्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे. सामंजस्य रखेंगे. कारोबारी परिणाम अनुकूल रहेंगे. कोशिशें बनाए रखेंगे. अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्था मजबूत होगी.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. भव्यता बनाए रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. परस्पर प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी की बात ध्यान से सुनें. सबके हितों का ध्यान रखें. परिजनों का साथ सहयोग रहेगा. बड़प्पन की सोच बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- खानपान संवार पाएगा. साज संवार बढ़ाएंगे. साक्षात्कार में प्रभाव बनाए रहेंगे. स्वास्थ्यगत दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. निसंकोच बढ़ते रहेंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 </p>

<p>फेवरेट कलर्स- स्फटिक के समान</p>

<p>एलर्ट्स- अतार्किक प्रयास से बचें. व्यर्थ बातों में न आएं. नजरिया बड़ा रखें.</p>

