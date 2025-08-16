Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 16 August 2025: मूलांक 3 वालों को कामकाज में सफलता मिलेगी, लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे

<p><strong>मूलांक 3</strong>: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21, या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.</p>

<p>नंबर 3- 16 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सुनियोजित ढंग से कार्यगति आगे बढ़ाने वाला है. कारोबार में निरंतरता बनाए रखेंगे. बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में सजग रहेंगे. कामकाजी अवसर भुनाएंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. पेशेवर अनुशासन रखेंगे.</p>

<p>गुरु के अंक 3 के व्यक्ति संतुलित जीवन जीते हैं. दिनचर्या व्यवस्थित हेती है. सक्रियता बढ़ाकर रखते हैं. प्रत्येक कार्य में धैर्य दिखाते हैं. आज इन्हें प्रबंधन संवारना है. आकर्षण बनाए रखेंगे. बने रहेंगे. विविध मामले पक्ष में रहेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- साझा प्रयासों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. वरिष्ठों की सीख सलाह का पालन करेंगे. पेशेवर कार्यों को साधेंगे. कामकाज में सफलता मिलेगी. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. सेवा़क्षेत्र में प्रभावी बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर पर ध्यान देंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों व संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. मेलजोल और विश्वास को बल मिलेगा. प्रेम के मामले सुखद रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का स समर्थन पाएंगे. मन के रिश्तों में सुधार बना रहेगा. भेंट में सक्रियता दिखाएंगे. रिश्तों में स्नेह बढ़ेगा. सामंजस्य बढ़ेगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- सूझबूझ से कार्य करेंगे. स्तर बेहतर रहेगा. सम्मान रखेंगे. साख में वृद्धि होगी. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेंगे. आकर्षण बना रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 3 6 7 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- पीतवर्ण</p>

<p>एलर्ट्स- जिद्दी न हों. भावुकता पर अंकुश रखें. बहस व आलस्य से बचें.</p>

