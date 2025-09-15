Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 15 September 2025: करियर व्यापार सक्रियता रखेंगे,साथियों पर भरोसा रखेंगे

नंबर 8

15 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन हितकारी है. सबके समर्थन से तेजी पाएंगे. आस्था विश्वास को बल मिलेगा. अवसरांं को भुनाएंगे. चर्चा में सहज सजग रहेंगे. जल्दबाजी में न आएं. प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का सहयोग पाएंगे. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. शनि के अंक 8 के व्यक्ति व्यक्ति का स्वभाव ठहरे जल के समान होता है. आमलोगों से सहज दूरी बनाकर रहते हैं. आज इन्हें सुधारों पर ध्यान देना है. अन्य की गलतियों को नजरअंदाज करें. पूर्वाग्रह में आने बचें. सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें. सहयोग से आगे बढेंगे. साहस सामंजस्य और सक्रियता बनाए रखेंगे. बढ़त का प्रयास रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरता और प्रभाव पर जोर बनाए रखेंगे. अधिकारी गण प्रसन्न रहेंगे. सहयोग समर्पण का भाव रखेंगे. स्पष्टता से बात रखेंगे. मजबूत मनोबल से आगे बढ़ेंगे. कामकाज सामान्य बना रहेगा. करियर व्यापार सक्रियता रखेंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. योग्यता और लाभ पर ध्यान दें.

पर्सनल लाइफ-घर परिवार में सुखद समय बिताएंगे. आवश्यक बात रखेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. सहनशीलता बनाए रखेंगे. समय देने का प्रयास रखें. निजी जीवन में अनुकूलन बढ़ेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. सभी के प्रति आदर भाव बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- करीबियों के साथ समन्वय बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. जीवनशैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन भव्य रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. सजगता बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स- संकीर्णता त्यागें. लालच से बचें. संवेदनशीलता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----