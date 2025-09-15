Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 15 September 2025: मित्रों का साथ पाएंगे, विश्वसनीयता बनी रहेगी

नंबर 6

15 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. अंक 6 के लिए आज का दिन भाग्यकर है. बड़े लक्ष्यों को साधेंगे. नवाचार में रुचि बनी रहेगी. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आधुनिक कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे. पेशेवर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. शुभता सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. संबंधों में सुधार आएगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति शालीन और संस्कारी होते हैं. इनका आकर्षण सबको प्रभावित करता है. आज इन्हें सभी पक्षों को साधने का प्रयास रखना है. समय लेकर भेंट के लिए जाएंगे. चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. वरिष्ठों और जिम्मेदारों की सुनेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

मनी मुद्रा- विभिन्न मोर्चां पर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.पेशेवर कार्या में सक्रियता बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. परिस्थिति का लाभ उठाएंगे. अनुभव और योग्यता से जगह बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा.

पर्सनल लाइफ- निजी मामले पक्ष में रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. पहल करने पर जोर रखेंगे. संबंधों को महत्व देंगे. करीबियों से बनाकर चलेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ पाएंगे. विश्वसनीयता बनी रहेगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विज्ञान पर जोर रहेगा. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. मनोबल बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- अफवाहों पर ध्यान न दें. जल्दबाजी में न आएं. स्पष्टता रखें.

---- समाप्त ----