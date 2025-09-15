Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 15 September 2025: अवसर का लाभ उठाना है, क्षमाशीलता का भाव बढ़ाए रखें

नंबर 4
15 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. अंक 4 के लिए आज का दिन प्रभाव में वृद्धि करने वाला है. मन मजबूत बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा संवार पाएंगे. करीबी प्रसन्न बने रहेंगे. विविध परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सहज गति से आगे बढ़ने पर जोर रहेगा. करियर व्यापार में रुटीन रखेंगे. अनुभव व वरिष्ठ सहयोगी होंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. प्रबंधन के कार्यों में निरंतरता रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति औरों से बेहतर और अनोखा सोचने की क्षमता रखते हैं. हालांकि नैतिकता की चुनौतियां इनके साथ बनी रहती हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर जोर देना है. अवसर का लाभ उठाना है. क्षमाशीलता का भाव बढ़ाए रखें. जिज्ञासा बढ़ेगी.
मनी मुद्रा- आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. कामकाज को बेहतर बनाए रखने का प्रयास होगा. कार्य विस्तार पर फोकस बढ़ाएंगे. साझा प्रयास सकारात्मक रहेंगे. तेजी की कोशिश बनाए रहेंगे. प्रलोभन में नहीं आएं. मेहनत से उपलब्धि पाएंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. पेशेवर मामलों में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.
पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे. सभी का भरोसा जीतने पर ध्यान देंगे. निजी संबंध बेहतर बने रहेंगे. सुख सामंजस्य बढ़ाएंगे. प्रेम में शुभता सरलता रहेगी. मित्रों का समर्थ्रन बना रहेगा. सगे संबंधियां का साथ पाएंगे. रिश्ते संवारेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- जल्दबाजी में नहीं आएंगे. सहयोग समर्पण बढ़ाएंगे. कार्य व्यवस्था संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7
फेवरेट कलर- गोमेद समान
एलर्ट्स- सात्विकता व समझ से काम लें. लापरवाही से बचें. सजगता बढ़ाएं.