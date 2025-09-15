Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 15 September 2025: अवसरों को भुनाएंगे, बड़ी सोच बनाए रखेंगे

नंबर 3

15 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. अंक 3 के लिए आज का दिन मनोबल ऊंचा बनाए रखने वाला है. उत्तम परिणामों से उत्साहित बने रहेंगे. लक्ष्यों को समय पर हासिल करेंगे. अधिकारियों की मदद मिलेगी. भेंटवार्ता में असरदार रहेंंगे. परिजनों व मित्रों से जुड़ाव रखेंगे. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. कार्यगति संवरेगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. करीबियों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों को बल मिलेगा. संपर्क संवाद संवरेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति के लिए सम्मान का भाव सर्वापरि होता है. स्पष्टवादी होते हैं. इन्हें आज लाभ के प्रयास बनाए रखने हैं. उचित निर्णय लेंगे.मनी मुद्रा- करियर व्यापार में पेशेवरों का प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. लाभ और विस्तार पर बल रहेगा. व्यक्तिगत प्रयास संवरेगा. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्ट होंगे. तेजी के कार्य पूरे करेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. लंबित मामलों में गति आएगी. पराक्रमी बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों संग सुख से रहेंगे. भावनात्मकता का स्तर बेहतर बना रहेगा. रिश्तों में ताजगी भरेंगे. अपनों की कमियां को अनदेखा करेंगे. स्नेह एवं विश्वास बढ़ाएंगे. नए लोगों से मुलाकात रखेंगे. सरप्राइज मिलना सकता है. श्रेष्ठ पल बिताएंगे. प्रेम प्रदर्शन में आगे रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- फोकस बढ़ा रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. साथी विश्वसनीय बने रहेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. स्तर सुधार पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- केशरिया

एलर्ट्स-योजनाओं के अनुरूप आगे बढ़ें. समय प्रबंधन संवारें. बड़ेबोल न बोलें.

---- समाप्त ----