Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 15 September 2025: रुटीन व संतुलन बढ़ाएंगे, नियम अनुशासन से आगे गति लेंगे

नंबर 1

15 सितंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सामान्य है. अन्य के दबाव अथवा प्रभाव में आने की स्थिति से बचें. जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास रखें. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. सहज सजगता आगे बढ़ेंगे. संतुलित दिनचर्या बनाए रखें. सबसे बनाकर चलें. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनाए रखेंगे. अधिकारीवर्ग से सहज संबंध बनाए रखेंगे. निजी जीवन में सहज रहेगा. जीवनशैली प्रभावशाली रहेगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति उच्चमहत्वाकांक्षा रखते हैं. सपने बड़े होते हैं. इन्हें पूरा करने का प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें व्यर्थ बातों को नजरअंदाज करना है. वाणी व्यवहार में मधुर रहें. अतार्किक जोखिम न लें.

मनी मुद्रा- वाण्ज्यिक गतिविधियों में तैयारी के साथ आगे आएं. पेशेवर मामलों में धैर्य बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण रखें. अनुभवियों का सानिध्य बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल बनाकर रखेंगे. प्रबंधकीय प्रयास बल पाएंगे. रुटीन व संतुलन बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन से आगे गति लेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक चर्चा पर फोकस रखेंगे. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. प्रेम व्यवहार में संकोच रहेगा. परिजनों का विश्वास पाएंगे. अति उत्साह न दिखाएं. सहजता बनाए रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता बढ़ाएंगे. बात कहने में जल्दबाजी न करें. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- अवसर का इंतजार करें. सम्मान का भाव रखेंगे. स्वास्थ्य बल पाएगा. लोग आकर्षित रहेंगे. मनोबल उत्साह रखेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 9

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- नियम विरुद्ध गतिविधी से दूरी रखें. संतुलन व रुटीन संवारें.

