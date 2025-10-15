Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 15 October 2025: पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे, सूझबूझ बढ़ेगी

नंबर 9

15 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सामान्य से अच्छा है. करियर कारोबार में अनुशासन दिखाएंगे. जोखिमपूर्ण लेनदेन से बचेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का साथ सहयोग बनाए रखें. कार्यगति पर फोकस बढाएंगे. सफलता प्रतिशत संतुलित रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंंगे. मित्रों से भावनात्मक संवाद बना रहेगा. संबंधों को बल मिलेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति औरों की खिंचाई करने में तेज होते हैं. व्यंग्यात्मक शैली में बात करने की समझ रखते हैं. तन-मन से मजबूत होते हैं. आज इन्हें कामकाजी प्रयास बढ़ाना है. व्यक्तिगत विषय पक्ष में बनेंगे. सक्रियता और सामंजस्यता रखेंगे. यात्रा बनी रह़ेगी.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर विषयों में सकारात्मकता बढ़ेगी. औद्योगिक कार्योंं को उत्साह दिखाएंगे.योजनानुरूप अनुरूप खर्च करेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार के मामले बनेंगे. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. सूझबूझ बढ़ेगी. लाभ व विस्तार के मौके प्राप्त होंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी. वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. संबंधों में ऊर्जा बढ़ेगी. सभी से तालमेल रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में सफल होंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव रहेगा. करीबी सहयोगी रहेंगे. अपनी बात प्रभावित ढंग से रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- उपलब्ध अवसर का लाभ उठाएंगे. अतिसंवेदनशीलता से बचेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. सेहत के मामलों में लापरवाही से बचेंगे. रहन सहन प्रभावी होगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- आत्मविश्वास बढ़ाएं. प्रबंधन संवारें. स्वयं पर ध्यान दें.

