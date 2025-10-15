scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 15 October 2025: तैयारी बढ़ाएंगे, निसंकोच गतिमान बने रहेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 15 October 2025: भेंटचर्चा में अक्सर पहल से बचते हैं. दिखावे से दूर रहते हैं. आज इन्हें साहस व सकियता बढ़ाना है. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे

eight horoscope
15 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 8 के लिए आज का दिन हितसंवर्धक है. व्यक्तित्व बल पाएगा. संबंधों में मिठास रहेगी. अनावश्यक जोखिम नहीं उठाएंगे. साझा कार्योंं में लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. सीख सलाह पर जोर रखेंगे. धूर्तां व ठगों से सतर्क रहें. करीबियों के सहयोग से लक्ष्य साधेंगे. आवश्यक कार्य पूरे होंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति में धैर्य और संकोच औरों से अधिक होता है. भेंटचर्चा में अक्सर पहल से बचते हैं. दिखावे से दूर रहते हैं. आज इन्हें साहस व सकियता बढ़ाना है. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. सहज गति से आगे बढे़ंगे. तैयारी बढ़ाएंगे. निसंकोच गतिमान बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखेंगे. कारोबारी प्रयासों में गति आएगी. वाणिज्य व्यापार में सामंजस्य रखेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कामकाज अपेक्षानुरूप बना रहेगा. अनुभवियों का साथ बनाए रखेंगे. समकक्षों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रबंधन व संतुलन पर बल देंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामलों में मित्रों का साथ पाएंगे. अति उत्साह से बचेंगे. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. अवसर का इंतजार करेंगे. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. रिश्तों में फोकस रखेंगे. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. प्रेम में विनम्र रहेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सरलता सहजता से विविध प्रयास संवरेंगे. उत्साह मनोबल रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. सभी के प्रति सम्मान का भाव रखेगेंं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. 

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8
फेवरेट कलर- सी ब्लू
एलर्ट्स- स्वयं पर ध्यान दें. नजरिया बड़ा रखें. तैयारी से कार्य करें.

---- समाप्त ----
