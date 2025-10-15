scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 15 October 2025: संसाधनों को जुटाएंगे, अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 15 October 2025: शारीरिक सक्रियता बेहतर होती है. सूझबूझ से जोखिम उठाते हैं. आज इन्हें करियर व्यापार में तेजी रखना है. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर रहेगा.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7
15 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 7 के लिए लकी सिद्ध होने वाला है. भाग्य की मदद से सब कार्य समय से पूरे होंगे. चहुंओर उचित परिणाम बनेंगे. करियर कारोबार में लाभ प्रभाव बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन रहेगा. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. निजी जीवन में सुख रहेगा. जीवनशैली प्रभावशाली रहेगी. केतु के अंक 7 के व्यक्ति सभी विषयों को बेहतर संतुलित बनाए रखते हैं. शारीरिक सक्रियता बेहतर होती है. सूझबूझ से जोखिम उठाते हैं. आज इन्हें करियर व्यापार में तेजी रखना है. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में विनम्रता रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. कामकाम में सक्रियता बनाए रखेंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. संसाधनों को जुटाएंगे. व्यवस्था में मजबूती बनाए रखेंगे. सकारात्मक गतिविधियां बढ़ेंगी. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों पर भरोसा जीतेंगे. प्रिय के साथ भेंट संवाद बनाए रहेंगे. मित्र संबंधों को बल मिलेगा. रिश्तेदारी प्रगाढ़ होगी. मन की बात कहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. बड़प्पन रखेंगे. प्रेम प्रयासों को बेहतर बने रहेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. स्वजनों में विश्वास बढ़ा रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. शैली आकर्षक रहेगी. आनंद से रहेंगे. भव्यता बढ़ेगी. नीति नियम रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

पेशेवरता को बल मिलेगा, लाभ में वृद्धि होगी 
जनकार्योंं में रुचि बढ़ाएंगे,करीबी सहयोगी रहेंगे  
स्पष्टता से बात कहेंगे, भ्रम से बचें 
लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे, कामकाज में तेजी रखेंगे 
भ्रम भटकाव से बचेंगे, चर्चा में स्प्ष्टता बढ़ाएंगे 

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 9
फेवरेट कलर- लहसुनिया
एलर्ट्स- लापरवाही से बचें. व्यवस्था पर बल दें. अतार्किक कार्य से दूर रहें.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement