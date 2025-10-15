Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 15 October 2025: पेशेवरता को बल मिलेगा, लाभ में वृद्धि होगी

नंबर 6

15 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 6 के लिए आज का दिन हर कार्य को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में मददगार है. कार्यव्यवस्था को गति देंगे. नवसंभावनाओं व प्रयासों को बल मिलेगा. तेजी से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत मामलों में पहल बनाए रखेंगे. कामकाज में प्रभाव बना रहेगा. सभी जन सहायक होंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पेशेवर लक्ष्य पूरे करेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति लक्ष्य साधने में सबसे आगे होते हैं. शासन सत्ता में बड़े पद प्राप्त करते हैं. आज इन्हें अन्य पर विश्वास बनाए रखना है. सबको जोड़े रखने का प्रयास बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. जिम्मेदारों की सुनेंगे. सहकार सहयोग बना रहेगा.



मनी मुद्रा- आर्थिक विषयों में सहभागिता बढ़ेगी. करियर व्यापार में साझीदारी को संवारेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. विविध गतिविधियों मेंं सकारात्मकता बनी रहेगी. पेशेवरता को बल मिलेगा. लाभ में वृद्धि होगी. प्रयासों को बेहतर बनाए रहेंगे. शुभता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में उत्सव का वातावरण बना रहेगज्ञ. हर्ष आनंद से जीवन आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद प्रभावी बनाए रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मित्र भरोसेमंद रहेंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता पक्ष में रहेगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल साझा करेंगे. प्रेम स्नेह बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार में उत्साह बनाए रहेंगे. निजी मामलों में दखल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. आधुनिक कार्योंं में रुचि बढ़ेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- दबाव में न आएं. गलतियों पर ध्यान न दें. जिद से बचें.



