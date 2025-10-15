Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 15 October 2025: जनकार्योंं में रुचि बढ़ाएंगे,करीबी सहयोगी रहेंगे

नंबर 5

15 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 5 के लिए आज का दिन मनोवांछित फलकारक है. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट मुलाकात होगी. पेशेवर उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. उपलब्ध अवसरांं का लाभ उठाएंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. पद प्रतिष्ठा बने रहेंगे. सहकर्मियों का सहयोग पाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति चर्चा में अत्यधिक व्यवहारिक होते हैं. सबसे सहज संबंध बनाए रखते हैं. आज इन्हें तेजी से काम लेना है. पेशेवरों को इच्छित जगह बनाए रखने में सफलता मिलेगी. संबंधों पर जोर दें. वरिष्ठों और मित्रों का साथ रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में तेजी से कार्य करेंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. लाभ प्रभाव बेहतर रहेंगे. कामकाजी गतिविधियों में तेजी रखेंगे. अनुभव का लाभ पाएंगे. पेशेवर आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. श्रमशील और संतुलित रहेंगे. जनकार्योंं में रुचि बढ़ाएंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों से भेंट संवाद बढ़ाएंगे. संपर्क पर बल देंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. परिजनों से सुख सौख्य बांटेंगे. निजी विषयों में सावधानी बरतेंगे. प्रेम में धैर्य दिखाएंगे. संबंधों में आकर्षण बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रिय प्रसन्न होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में तेज होंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- हरा

एलर्ट्स- लोभ लालच न करें. भावनात्मक मामलों में अंकुश रखें.

---- समाप्त ----