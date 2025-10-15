Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 15 October 2025: स्पष्टता से बात कहेंगे, भ्रम से बचें

नंबर 4

15 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 4 के लिए उत्तम स्थिति का संकेतक है. मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे. कार्य व्यापार में शुभता बनी रहेगी. अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. विविध विषयों में निरंतरता व प्रभाव बनाए रखेंगे. परिजनों से भेंट होगी. संपर्क संवाद संवरेंगे. मजबूती से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रयास बनाए रखेंगे. सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अन्य पर भरोसा नहीं करते हैं. व्यक्तिगत पक्ष को औरों से छिपाना पसंद करते हैं. नीति नियमों की समझ अच्छी होती है. आज इन्हें बड़प्पन बनाए रखना है. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उछाल बना रहेगा. साहस और सक्रियता से कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में उम्मीद से बेहतर करेंगे. विभिन्न मामलों में पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. पेशेवर प्रयास बल पाएंगे. उच्चवर्ग प्रसन्न रहेगा. समकक्षों के सहयोग रखेंगे. स्पष्टता से बात कहेंगे. भ्रम से बचें.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से मन की बात कह पाएंगे. घर परिवार में उत्सव का वातावरण रहेगा. अनुकूलन बढ़ा हुआ रहेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. परिवार के साथ सुखद पल निर्मित होंगे. नवीन विषयों में रुचि रहेगी. संबंध मजबूत होंगे. महत्वपूर्ण बात रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वजनों से भेंट बढ़ाएंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य मनोबल संवार पर रहेंगे. जीवनशैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन बेहतर होगा. साहस मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- बड़ी सोच रखें. जल्दबाजी से बचें. मेलजोल में सहज रहें.

---- समाप्त ----