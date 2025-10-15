Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 15 October 2025: लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे, कामकाज में तेजी रखेंगे

नंबर 3

15 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 3 के लिए का दिन रुटीन को बेहतर ढंग से बनाए रखने में सहयोगी है. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. घर परिवार के लोगों का साथ समर्थन रहेगा. करियर व्यापार में सकारात्मक बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. विविध विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. अनुशासन और अनुपालन से अनुकूलता बढ़ाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति आत्म सम्मान और विश्वास को बनाए रखते हैं. परिवार से गहरा लगाव होता है. इन्हें आज कमतर लोगों की संगति में आने से बचना है. निर्णय लेने में विनय विवेक बनाए रखेंगे. कार्योंं में सहजता बढ़ाएंगे. विविध मामलों में ढिलाई से बचेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक अवसरों पर फोकस बना रहेगा. रुके हुए कार्यों में गति लाएंगे. करियर व्यापार में अपेक्षित प्रदर्शन बना रहेगा. उद्योग व्यापार में अवरोध दूर होंगे. पेशेवर लाभ संवारने की कोशिश बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधो में मिठास बनी रहेगी. प्रिय का साथ विश्वास पाएंगे. अपनों की कमियां को अनदेखा करेंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ाएंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. नए लोगों से दूरी रखेंगे. सरप्राइज संभव है. संकीर्णता का त्याग करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सभी क्षेत्रों में परिचित सहयोग देंगे. आवेश में न आएं. मितभाषी बने रहें. जीवनस्तर सुधार पाएगा. स्वास्थ्य संवार पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- पाइनेपल

एलर्ट्स- आपसी भरोसा बढ़ाएं. गरिमापूर्ण व्यवहार रखें. बैरभाव से बचें.

