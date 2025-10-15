Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 15 October 2025: भ्रम भटकाव से बचेंगे, चर्चा में स्प्ष्टता बढ़ाएंगे

नंबर 2

15 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभतावर्धक है. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. बड़ों से सामंजस्य रखेंगे. नीति नियम व अनुशासन पर जोर होगा. कार्यव्यवस्था बनाए रहेंगे. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. सभी की मदद से आगे बढ़ेंगे. समकक्ष सहायक रहेंगे. वित्तीय प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति औरों से जल्द प्रभावित हो जाते हैं. जीवन में एकरूपता कम पसंद करते हैं. आज इन्हें साथ सहकार व सहयोग बढ़ाना है. परिवार का समर्धन बना रहेगा. धैर्य और साहस से कार्य करेंगे. समय लेकर भेंट को जाएंगे. जिद व उतावलापन नहीं दिखाएं. विभिन्न मामलों में सुख संवार बढ़ेगी.

मनी मुद्रा- बेहतर लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. मेहनत और लगन से जगह बनाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक योजनाएं गति लेंगी. विभिन्न मोर्चां पर सक्रिय रहेंगे. अनुकूल वातावरण बना रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. अनुभवशीलता से कार्य पक्ष में बनेंगे. भ्रम भटकाव से बचेंगे. चर्चा में स्प्ष्टता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में शुभ संचार बना रहेगा. स्नेह और आदर भाव रखेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. विश्वसनीयता बढ़ेगी. विनम्रता बढ़ाएंगे. रिश्तो में मधुरता रखेंगे. सहजता बनी रहेगी. पहल करने का भाव रहेगा. स्वजनों की बातों को महत्व देंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- लोभ प्रलोभन व दिखावे में नहीं आएं. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें. विविध परिणाम संवरेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स- भावुकता में न आएं. स्पष्टता बनाए रहें. धैर्य रखें.

