Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 15 October 2025: लक्ष्य पर जोर देना है, लाभ प्रतिशत संवरेगा

नंबर 1

15 अक्टूबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है. अंक 1 के लिए आज का दिन कामकाज को संवारने में सहयोगी है. निजी की तुलना में पेशेवर मामलों में अधिक अच्छा करेंगे. भेंटवार्ता में सक्रियता व सहजता बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. विविध संबंध पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. जिम्मेदारों का सहयोग बना रहेगा. प्रबंधकीय कार्योंं में उचित गति आएगी. योग्यजनों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्तियों का व्यवहार हर कार्य नपातुला होता है. प्रभावी व्यक्तित्व बनाए रखते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाना है. लक्ष्य पर जोर देना है. नियम पालन बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. सहज सफलता का भाव रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उत्साह दिखाएंगे. कला कौशल में वृद्धि बनी रहेगी. कामकाज में तेजी से काम लेंगे. लाभ एवं विस्तार को बल देंगे. साझीदारी और सकारात्मकता से लक्ष्य की गति बनी रहेगी. पद प्रभाव बढ़त पर रहेगा. समकक्ष सहायक होंगे. लगभग सभी मामलों में सफलता बनी रहगी.

पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में विनय विवेक और धैर्य दिखाएंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. वाणी व्यवहार से सभी प्रसन्न होंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा. वचन पूरा करेंगे. संबंधियां के साथ आनंद से रहेंगे. निजी संबंधों में सामंजस्यता रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निरंतरता बनाए रखेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. मितभाषी रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- बहकावे में न आएं. फोकस बढ़ाएं. ढिलाई व लापरवाही न बरतें.

---- समाप्त ----