Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 15 November 2025: भरोसा बढ़ाएंगे,सजगता बनाए रखेंगे

नंबर 9

15 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभकारी है. करियर व्यापार में नियंत्रण बढ़ाएंगे. श्रमशीलता और संतुलित गतिविधि बनाए रहेंगे. विभिन्न कार्योंं में रुचि बढ़ाएंगे. करीबी सहयोगी बने रहेंगे. कार्यक्ष्ेत्र में सहजता रखेंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. छोटों से तालमेल रहेगा. पेशेवर सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति टीम का नेतृत्व बनाए रखते हैं. कार्यक्षेत्र में पकड़ मजबूत होती है. आज इन्हें सूझबूझ से आगे बढ़ते रहना है. साहस पराक्रम बना रहेगा. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. अनुशासन और भरोसा बढ़ाएंगे. सजगता बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- सकारात्मकता बल पाएगी. पेशेवर परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी. समकक्षों का साथ समर्थन मिलेगा. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. स्मार्टनेस बढ़ेगी. सभी प्रभावित होंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी. सभ की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों व मित्रता को बल मिलेगा. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. मन की बात सहजता से कहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. बड़प्पन बनाए रखें. प्रेम प्रयासों को बेहतर रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. परिजनों का विश्वास बढ़ा रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी मामले सुधार पाएंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. आनंद से रहेंगे. भव्यता बढ़ेगी. ऊर्जावान रहेंगे. नीति नियम रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- जोखिम न लें. लापरवाही से बचें. नीति विरोधी कार्योंं से दूर रहें.

---- समाप्त ----