Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 15 November 2025: आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, प्रियजन प्रसन्न होंगे

नंबर 8

15 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्यो बढ़ावा देने वाला है. हितलाभ में वृद्धि बनी रहेगी. करियर कारोबार में उच्च प्रभाव बनाए रखेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. अवसरांं का लाभ उठाएंगे. चर्चा में उत्साहित बने रहेंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. संबंधों में मिठास रहेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कार्ययोजनाएं साझा करेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्योंं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते हैं. इनके कार्यों का असर लंबे समय तक बना रहता है. संघर्ष में बने रहते हैं. सजगता से कार्य करते हैं. आज इन्हें लाभ और प्रभाव बनाए रखना है. वरिष्ठों और मित्रों का सहयोग बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उम्मीद से बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर प्रयास बल पाएंगे. कार्य प्रदर्शन उम्दा बनाए रखेंगे. व्यवस्था की सकारात्मकता बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. अनुभव से लक्ष्य साधेंगे. कामकाजी मित्रों की सहभागिता बनी रहेगी. अनजान से चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रहें. जोखिम न उठाएं.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में विश्वास बढ़ा रहेगा. प्रेम स्नेह का भाव प्रबल बना रहेगा. आपसी मिठास व सहजता बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. परिजनों से सुख सौख्य बांटेंगे. निजी विषयों में सावधानी बरतेंगे. प्रेम में धैर्य दिखाएंगे. संबंधों में आकर्षण रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सहजता रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- नीलम समान

एलर्ट्स- लालच से दूरी रखें. क्षमा भाव बढ़ाएं. भावुकता त्यागें.

