Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 15 November 2025: विनम्रता बनाए रहें, संकोच का त्याग करें

नंबर 7

15 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उत्तम फलकारक है. कार्यशैली को तेज और प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. कामकाज में रुचि बढ़ाएंगे. सभी जन सहायक होंगे. आर्थिक प्रयासों को बल मिलेगा. लाभ बेहतर बने रहेंगे. इच्छित उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. परिजनों से भेंट मुलाकात होगी. सामंजस्यता पर जोर बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपना काम पूरी क्षमता और ईमानदारी से करते हैं. तकनीकी की समझ रखते हैं. आज इन्हें र्व्थ्य बातों व अफवाहें में आने से बचना है. लापरवाही न दिखाएं. वैचारिक खुलापन रखें. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें. विनम्रता बनाए रहें. संकोच का त्याग करें.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में जिम्मेदारों से भेंट होगी. सभी वर्ग के लोग मददगार होंगे. मजबूती से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. विविध प्रदर्शनों में प्रभावी रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों से लाभ बढ़ाएंगे. साथियों पर भरोसा रखेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात प्रखरता और स्पष्टता से कह पाएंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. रिश्तों में अनुकूलन बढ़ेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. सुखद पल निर्मित होंगे. करीबियों के विषयों में रुचि रहेगी. संबंध मजबूत होंगे. महत्वपूर्ण बात रखेंगे. स्वजनों से भेंट चर्चा बनी रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सामंजस्यता पर बल बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य मनोबल संवार पर रहेंगे. जीवनशैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन भव्य रहेगा. सजगता बढ़ाएंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- जल्दबाजी न करें. तुरत प्रतिक्रिया से बचें. मेलजोल में सहज रहें.

---- समाप्त ----