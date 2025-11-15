Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 15 November 2025: सकारात्मकता बनी रहेगी, बड़ा सोचेंगे

नंबर 6

15 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सबको साथ लेकर चलने और श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखने में सहयोगी है. सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. तात्कालिक निर्णयों में आत्मविश्वास उूचा रहेगा. पेशेवर लक्ष्य पूरे करेंगे. शुभता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति हर कला को उच्च स्तर प्रदान करने में आगे होते हैं. सामान्य जीवनशैली को सूझबूझ से भव्य और आकर्षक बनाने में समर्थ होते हैं. प्रेम में विश्वास होता है. आज इन्हें पारिवारिक मामलों में दखल बनाए रखना है. तेजी से कार्य करेंगे. सबको जोड़े रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उन्नति की राहें बनेंगी. सभी का सहयोग समर्थ बना रहेगा. पेशेवर मामले हल होंगे. करियर व्यापार में साझीदारी संवरेगी. सहकारिता सहभागिता बढ़ेगी. प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. पेशेवर गतिविधियों मेंं वृद्धि होगी. सकारात्मकता बनी रहेगी. बड़ा सोचेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियां का साथ और समर्थ बना रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. संपर्क संवाद को बेहतर बनाए रहेंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता पक्ष में बनी रहेगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल साझा करेंगे. उत्साह बढ़ा रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में ऊर्जा बनाए रहेंगे. निजी मामलों में दखल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ेगी. खानपान आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- बहस से बचें. कमियों पर ध्यान न दें. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

