Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 15 November 2025: विश्वसनीयता बढ़ेगी,विनम्रता से काम लेंगे

नंबर 5

15 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सभी कार्य बेहतर दिशा में बनाए रखने और अपेक्षित सफलता दिलाने में सहयोगी है. सहकारिता को बल देंगे. निजी प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. विविध विषयों में समता संतुलन रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति अंकगणित व तर्कपूर्ण कार्योंं में तेज होते हैं. अच्छी सूझबूझ रखते हैं. आज इन्हें नए अवसरों की तलाश बढ़ाना है. सबका समर्थन बनाए रखेंगे. पहल और साहस बनाए रखेंगे. समय लेकर भेंट को जाएंगे. उतावलेपन से बचेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. सबका ख्याल रखेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- सभी वर्ग के लोग सहायक होंगे. इच्छित वातावरण और उत्साह बना रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. अनुभव से कार्यसिद्ध करेंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. विभिन्न मोर्चां पर सक्रिय रहेंगे. भ्रम भटकाव से बचें. चर्चा में स्प्ष्टता बढ़ाएं. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.



पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में मधुरता रखेंगे. सहजता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. स्वजनों की बात को महत्व देंगे. सभी से बनाकर चलेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. रिश्तो में विश्वसनीयता बढ़ेगी. विनम्रता से काम लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे. जरूरी बात अपनों से साझा करेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर्स- आसमानी

एलर्ट्स- असंवेदनशीलता से बचें. व्यवस्था पर अंकुश रखें. स्पष्टता बनाए रहें.

---- समाप्त ----