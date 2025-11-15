Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 15 November 2025: लक्ष्य पर जोर देंगे, पद व प्रभाव बढ़त पाएंगे

नंबर 4

15 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 4 के लिए आज का दिन सभी मामलों को साधने और सफलता को बढ़ाने में सहयोगी है. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में गति सहज सफलता बनी रहेगी. भेंटवार्ताओं में सक्रिय रहेंगे. पेशेवर संबंध पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. जिम्मेदारों का सहयोग रहेगा. प्रबंधकीय कार्योंं में गति रहेगी. योग्यजनों की सलाह से आगे बढेंगे. नियमों को बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत संवरेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति व्यवहारिक नजरिया बनाए रखते हैं. स्थिति के अनुरूप व्यवहार करते हैं. आज इन्हें सक्रियता व साहस बढ़ाए रखना है. लक्ष्य पर जोर देंगे. पद व प्रभाव बढ़त पाएंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- चहुंओर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. विविध मामलों में सहजता बनाए रहेंगे. नवाचार पर बल हा़ेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रलोभन में न आएं. मेहनत से जगह बनाएंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. कामकाज में बेहतर प्रदर्शन रखेंगे. तेजी से आगे आने का प्रयास रहेगा. लाभ विस्तार संवार पर रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष संतुलित रखेंगे. अपनों का भरोसा जीतने मे सफल होंगे. सकारात्मक व्यवहार से सभी प्रसन्न होंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा. वचन पूरा करेंगे. संबंधियां के साथ आनंद से रहेंगे. निजी संबंधों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम में शुभता सहजता रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- विनय विवेक से काम लेंगे. धैर्य दिखाएंगे. मितभाषी रहेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- अतिउत्साह न दिखाएं. भूलचूक से बचें. फोकस बढ़ाएं. अवसर भुनाएं.

---- समाप्त ----