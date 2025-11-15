Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 15 November 2025: यात्रा संभव है, तर्कशीलता बनाए रखें

नंबर 3

15 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन शुभदायी है. विनम्रता व अनुशासन बढ़ाएंगे. सहज गति से आगे बढे़ंगे. व्यवस्था पर बल बना रहगा. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. बड़ों का साथ बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. भेंट संवाद में असरदार रहेंंगे. मित्रों से जुड़ाव रखेंगे. भावनात्मकता बनी रहेगी. संबंधों को बल मिलेगा. करियर कारोबार सकारात्मक बनाए रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सभी को सीख सलाह देने वाले और दिशा दिखाने वाले होते हैं. आज इन्हें सहयोग बढ़ाना है. विविध विषय पक्ष में बने रहेंगे. सक्रियता और सामंजस्य से काम लेंगे. यात्रा संभव है. तर्कशीलता बनाए रखें.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक कार्योंं में निरंतरता बनी रहेगी. कार्य व्यापार में प्रभाव बनाए रहेंगे. सूझबूझ व सामर्थ्य बढ़ेगी. लाभ व विस्तार के मौके बनेंगे. जिम्मेदारों व वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी होंगे. बजट बनाकर खर्च करेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार के मामले बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध सुखकर रहेंगे. रिश्ते अनुकूल रहेंगे. भेंटवार्ता में सफलता मिलेगी. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. सभी से तालमेल रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में झुकाव दिखाएंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. अपनी बात प्रभावित ढंग से रखेंगे. अवसर का लाभ लेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- मनोबल बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. सेहत के मामलों में सुधार रहेगा. रहन सहन प्रभावी होगा. बड़प्पन दिखाएंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- पीतवर्ण

एलर्ट्स-योजनानुसार कार्य करें. स्वयं पर ध्यान दें. बड़ी सोच से काम लें.

