Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 15 November 2025: आवश्यक मामलों को साधेंगे, शांति से काम लेंगे

नंबर 1

15 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन औसत है. सभी मामलों में अनुशासन बनाए रखें. अनुपालन से काम लें. करियर व्यापार में औसत प्रदर्शन बना रहेगा. विभिन्न मामलों में धैर्य धर्म अपनाएंगे. निजी विषयों में सकारात्मHकता रखें. घर परिवार और करीबियों का साथ बना रहेगा. आर्थिक व्यावसायिक विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. करियर व्यापार में निरंतरता रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति स्पष्टतावादी और सरल राह पर चलने वाले होते हैं. इन्हें आज निर्णय लेने धैर्य दिखाना है. विनय व विवेक बनाए रखना है. कार्योंं में सहजता बढ़ाना है. आवश्यक मामलों को साधेंगे. शांति से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- विभिन्न आर्थिक कार्यों में उतावली न दिखाएं. करियर व्यापार में रुटीन पर ध्यान दें. मिलाजुला प्रदर्शन बना रहेगा. उद्योग व्यापार में पहल से बचेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाजी प्रस्तावों में स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में सहजता बनाए रखें. प्रेम संबंधों में सजग रहें. भावनात्मकता पर अंकुश बनाए रखें. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. प्रियजनों का साथ सहकार बना रहेगा. अपनों की खामियां को अनदेखा करें. नेह और विश्वास बढ़ाएं. नए लोगों से दूरी रखें. सरप्राइज मिल सकती है.

हेल्थ एंड लिविंग- साथी सहयोग बनाए रखेंगे. आवेश में नहीं आएंगे. मितभाषी रहेंगे. जीवनस्तर सुधार पाएगा. स्वास्थ्य संवार पर ध्यान देंगे. खानपान रुटीन रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर- वॉइलेट

एलर्ट्स- दबाव में समझौता न करें. साख सम्मान रखें. गरिमापूर्ण व्यवहार बढ़ाएं.

