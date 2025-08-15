scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 15 August 2025: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 15 August 2025: घर परिवार में सबसे बनाकर चलेंगे. परस्पर मदद का प्रयास रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. उद्योग व्यापार में लाभ बढ़त पर बना रहेगा. बड़ा करने की सोच रहेगी.

<p><strong>मूलांक 9:</strong> जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.</p>

<p><strong>नंबर 9- </strong>15 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. अंक 9 के लिए आज का दिन व्यक्तिगत प्रदर्शन संवारने में सहयोगी है. अपनों से चर्चा संवाद में संकोच दूर होगा. घर परिवार में सबसे बनाकर चलेंगे. परस्पर मदद का प्रयास रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. उद्योग व्यापार में लाभ बढ़त पर बना रहेगा. बड़ा करने की सोच रहेगी. व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी. पेशेवर अपेक्षित परिणाम पाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्तियां में मेहनत और हिम्मत बनाए रखने का भाव होता है. सकारात्मक नजरिए से असंभव को संभव कर दिखाते हैं. मित्रों के लिए सहयोग बनाए रखते हैं. आज इन्हें तेजी रखना है. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. साहस बनाए रखेंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> विविध प्रयासों से सबको प्रभावित करेंगे. पेशेवर संबंध संवारेंगे. कारोबारी उत्साह बनाए रहेंगे. प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उद्योग व्यापार में प्रदर्शन सुधरेगा. आर्थिक विषयों में निरंतरता रखेंगे. उधार से बचेंगे. भ्रम में नहीं आएंगे. तार्किक बने रहेंगे. बड़ों को ध्यान से सुनें</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> रिश्ते मजबूत होंगे. मन के मामलों में विश्वास बढ़ा रहेगा. स्वजनों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अनुकूलन बढ़ा हुआ रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन मिलेगा. खुशियों में शामिल होंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. जल्दबाजी से बचें. प्रियजनों की भावनाओं को समझेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>व्यक्तिगत मामले बेहतर होंगें. फोकस रखेंगे. व्यवस्था में सहज रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. मेलेजोल का प्रयास रहेगा. मनोबल बढ़एंगे.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>1 3 5 6 8 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> गेहुंआ</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>अतिउत्साह व भावुकता से बचें. जिद अहंकार त्यागें. बहकावे में न आएं.</p>

---- समाप्त ----
