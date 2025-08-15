scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 15 August 2025: मूलांक 8 वाले अधिकारियों का साथ पाएंगे, ये है लकी नंबर

eight horoscope
<p><strong>मूलांक 8: </strong>जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.&nbsp;</p>

<p><strong>नंबर 8- </strong>15 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभतावर्धक है. निसंकोच कार्य व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे. सभी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कारोबारी स्थिति में सुधार होगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन से संबंध संवरेंगे. लाभ की संभावना बढ़ेगी. आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. निरंतरता और सहजता रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्तियों की नजर संवेदनशील होती है. आसानी से नजर न आने वाले असाधारण तथ्यों को भी देख लेते हैं. आज इन्हें समता सामंजस्य संतुलन बढ़ाना है. आस्था विश्वास पर बल बनाए रखेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा- </strong>लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. अधिकारियों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ेंगे. व्यवस्था और अनुशासन रखेगे. महत्वपूर्ण सौदे समझौते आकार ले सकेंगे. सूझबूझ व सक्रियता दिखाएंगे. आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर मामले संवरेंगे. भेंट संवाद पर ध्यान देंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> प्रियजनों की खुशियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम स्नेह और सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. निजी संबंधों को बढ़ाएंगे. सभी से मेलजोल रखेंगे. संबंधों में मिठास रह़ेगी. चर्चा संवाद में विनम्रता रखेंगे. करीबियों के संग आनंद से रहेंगे. मित्रगण मददगार बने रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. प्रयास बेहतर बनाएंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग-</strong> आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर देंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. खानपान बेहतर रहेगा. मनोबल बनाए रखेंगे. उत्साह बढ़ेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>2 5 6 7 8 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर- </strong>डार्क ब्राउन</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>अनुभव का लाभ उठाएं. बहस में न पड़ें. दिखावे में न आएं.</p>

