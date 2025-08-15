Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 15 August 2025: मूलांक 7 वाले अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे, सकारात्मक वातावरण रहेगा

<p><strong>मूलांक 7:</strong> जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.</p>

<p><strong>नंबर 7- </strong>15 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. अंक 7 के लिए आज का दिन अपेक्षाओं को बनाए रखने वाला है. कामकाजी सफलताओं में सहज रहेंगे. अनुशासन अनुपालन बना रहेगा. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. सीख सलाह पर जोर बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद में प्रभाव दिखाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रहेगा. धैर्य व निरंतरता बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति आधुनिकता और पुरातन दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं. समाज में उचित सम्मान प्राप्त करते हैं. आज इन्हें साहस और सरलता रखना है. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. अहंकार से बचें. आसपास का वातावरण सुखप्रद रहेगा. तेजी दिखाएं.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> पेशेवर संपर्क का लाभ उठाएंगे. नियमों का पालन रखेंगे. व्यवस्था बनाने पर जोर देंगे. उत्साहित बने रहेंगे. आर्थिक मामलों में शुभता बनी रहेगी. सकारात्मक वातावरण रहेगा. विभिन्न कार्यों को समय से पूरा करें. पेशेवर लक्ष्य साधेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. प्रदर्शन पर जोर बनाए रखेंगे. ढिलाई से बचेंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> रिश्तों में असरदार रहेंगे. भावनात्मक संवाद में अनुकूलता रहेगी. चर्चा संवाद का लाभ उठाएंगे. दिल की बात कह पाएंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. प्रेम प्रदर्शन में सफल रहेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. प्रियजनों से भेंटवार्ता के मौके बनेंगे. संबंधों को बल मिलेगा.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>व्यक्तिगत मामले मजबूत होंगे. सकारात्मक नजरिया रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. हर्ष आनंद से रहेंगे. स्वास्थ्य संवेगा. मनोबल बढ़ेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>4 5 6 7 8 9 </p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> धूसर</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> क्रोध बैर से बचें. प्रलोभन में न आएं. उतावली न दिखाएं.</p>

---- समाप्त ----