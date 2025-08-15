Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 15 August 2025: मूलांक 2 वाले भावनात्मकता बनाए रखेंगे, व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे

<p>जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.</p>

<p><strong>नंबर 2-</strong> 15 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितसंरक्षक है. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. धैर्य और विश्वास से काम लेंगे. करियर कारोबार में सक्रियता दिखाएंगे. प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. विविध योजनाएं संवार पाएंगी. गतिविधियां रुटीन में रहेंगी. रहन सहन में सुधार होगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्तियों की सरलता सबको भाती है. स्नेहिल स्वभाव के होते हैं. लोग इनसे मेलजोल में सहज होते हैं. आज इन्हें आत्मविश्वास बढ़ाना है. उपलब्ध अवसरोंं पर ध्यान देंगे. विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल को संवरेंगा. विविध विषयों में दखल बढ़ेगा. संकोच न दिखाए.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा- </strong>करियर कारोबार में उत्साह रहेगा. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. जिम्मेदारों की बात पर अमल बढ़ाएंगे. पेशेवरों से सलाह लेंगे. कार्य व्यवसाय में आत्मविश्वास रखेंगे. विभिन्न विषयों को गति देंगे. प्रबंधन बना रहेगा. कार्यगति तेज रखेंगे. कार्यों में निरंतरता रहेगी.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ- </strong>करीबियों से संबंधों में सहजता बनाए रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. सजगता सहजता बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग बनाए रहेंगे. स्वजनों का समर्थन उत्साहित रखेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. सुख सामंजस्य बना रहेगा. विनय बढ़ाएंगे. दिखावे से बचेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>वाणी व्यवहार संवारेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवन स्तर आकर्षक रहेगा. मनोबल बना रहेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>2 3 5 6 8</p>

<p><strong>फेवरेट कलर्स- </strong>गुलाबी</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>नियमों का पालन बनाए रखें. बड़प्पन से काम लें.</p>

---- समाप्त ----