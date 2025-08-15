scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 15 August 2025: मूलांक 1 वालों का वाणिज्यिक विषयों में फोकस होगा, आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 15 August 2025: अनुशासन और निरंतरता रखेंगे. परिजनों का सहज समर्थन बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन साधारण रहेगा. निजी विषयों में स्पष्टता रखेंगे.

<p><strong>मूलांक 1:</strong> जिन लोगों का जन्म 1, 10, 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.</p>

<p><strong>नंबर 1- </strong>15 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन कामकाज को बढ़ावा देने वाला है. प्रबंधन व्यवस्था पर ध्यान देंगे. अनुशासन और निरंतरता रखेंगे. परिजनों का सहज समर्थन बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन साधारण रहेगा. निजी विषयों में स्पष्टता रखेंगे. जिम्मेदारों से बनाकर चलेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बनी रहेंगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में सब के लिए सकारात्मक प्रयासों को बढ़ाने और जीवन में उच्च बदलाव लाने की कोशिश करने का भाव होता है. निरंतर संवार में जुटे रहाते हैं. आज इन्हें साहस रखना है. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. बंधुत्व पर जोर रखेंगे. रहन सहन संवरेगा.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> पेशेवर गतिविधियों पर जोर रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में फोकस होगा. साझीदारी के प्रयास बनेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सहजता रहेगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य व्यापार में लक्ष्य पूरे कर पाएंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ- </strong>अपनों की जरूरतों को पूरा करेंगे. परिवार में महत्वपूर्ण मामलों को सीख सलाह से आगे बढ़ाएंगे. अपनों संग सुखपूर्वक रहेंगे. परस्पर भावनाओं को साझा करेंगे. दाम्पत्य में सामंजस्य रहेगा. करीबियों पर ध्यान देंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. सहयोग का भाव बढ़ेगा. जल्दबाजी से बचें.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग-</strong> व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. बड़ा सोचेंगे.</p>

<p><strong>फेवरेट - </strong>1 3 4 5 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर्स- </strong>बरगंडी रेड</p>

<p>एलर्ट्स- विवाद से बचें. नीति नियमों का ध्यान रखें. अनुशासन बढ़ाएं.</p>

---- समाप्त ----
