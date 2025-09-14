Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 14 September 2025: प्रलोभन में न आएं, जोखिमपूर्ण गतिविधियों से दूर रहेंगे

नंबर 9
14 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है.आज का दिन अंक 9 के लिए साधारण फलदायी है.निजी मोर्चां पर सहजता बनाए रखें.अनुपालन अनुशासन बनाए रखें.युवा संतुलित बने रहेंगे.करियर व्यापार में निरंतरता बनाए रहेंगे.पेशेवर सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.व्यापार में सहजता बढ़ाएंगे.व्यक्तिगत प्रदर्शन संवारेंगे.मन के मामले प्रभावित रहेंगे.जिद जल्दबाजी और आवेश से बचें.भेंट में जल्दबाजी न दिखाएं.मंगल के अंक 9 के व्यक्ति जो ठान लेते हैं उसे करने के लिए हरसंभव कोशिश करते हैं.इन्हें आज समता और समन्वय बढ़ाना है.सूझबूझ से आगे बढ़ना है.अनावश्यक चर्चा से बचें.तार्किकता एवं फोकस बनाए रहें.
मनी मुद्रा- कार्य योजनाएं पूर्ववत् बनी रहेंगी.रुटीन बनाए रखें.नियम पालन बढ़ाएंगे.व्यवस्था के अनुसार गति बनाए रखेंगे.सेवाक्षेत्र में अधिक प्रभावी रहेंगे.अनुभवियों की सीख सलाह अपनाएं.जल्द निर्णय से बचें.समकक्ष सहयोगी होंगे.प्रलोभन में न आएं.जोखिमपूर्ण गतिविधियों से दूर रहेंगे.
पर्सनल लाइफ- रिश्तों में सहज रहेंगे.वार्ता में स्पष्टता रखेंगे.भावनात्मक चर्चा में सामान्य गतिविधि बनाए रहेंगे.बड़प्पन बनाए रखेंगे.प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.जरूरी बात कहने में धैर्य बनाए रखेंगे.परिवार का साथ समर्थन मिलेगा.संतुलन पर जोर देंगे.भावुक विषयों से बचेंगे.करीबियों का सहयोग रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे.जीवनस्तर सामान्य रहेगा.खानपान संवारें.मनोबल उत्साह पूर्ववत् रहेगा.स्वास्थ्य जांच बनाए रखें.मितभाषी रहें.
फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर- लाल
एलर्ट्स- सहकारिता बढ़ाएं.संवाद पर जोर दें.समय प्रबंधन बढ़ाएं.