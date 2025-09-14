Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 14 September 2025: नियमों की अनदेखी से बचेंगे, व्यवस्था संवारेंगे

नंबर 6

14 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है.अंक 6 के लिए आज का दिन शुभकारी है.कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा.विविध मामलों में अनुपालन अनुशासन बढ़ाएंगे.लाभ एवं प्रभाव बढ़ाने पर जोर रहेगा.अवसर भुनाने का प्रयास रहेगा.कार्ययोजनाएं गति लेंगी.संबंधों में सहजता बनाए रहेंगे.समता सामंजस्यता से सभी प्रभावित होंगे.काम निकालने की सोच रखेंगे.शु के अंक 6 के व्यक्ति सौंदर्य के लिए प्रयास रहते हैं.सभ्य व संस्कारी होते हैं.आज इन्हें निसंकोच आगे बढ़ना है.बौद्धिक प्रयास बेहतर रहेंगे.व्यवहारिकता बढ़ेगी.वार्ता संवाद में प्रभावी रहेंगे.सहयोग पाएंगे.अन्य की भावनाओं का सम्मान करेंगे.रोग दोष दूर होंगे.



मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में पहल बढ़ाएंगे.निरंतरता और उत्साह रखेंगे.चहुंओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे.आर्थिक मोर्चा पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे.व्यवसायिक मामलों में प्रभावी रहेंगे.बड़ों का सानिध्य पाएंगे.जोखिम लेने पर जोर रहेगा.जीत का भाव बढ़ेगा.नियमों की अनदेखी से बचेंगे.व्यवस्था संवारेंगे.



पर्सनल लाइफ- निजी मामले संवारेंगे.बड़ी सोच बनाए रखेंगे.घर परिवार में उत्सव का माहौल बना रहेगा.हर्ष आनंद से रहेंगे.अपनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.बड़ों की बातों का पालन रखेंगे.प्रियजनों की जरूरतों का ख्याल रखेंगे.करीबी मददगार रहेंगे.तालमेल बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.सहजता बनाए रहेंगे.निजी प्रयास संवारेंगे.व्यवस्था में मजबूत बनाएंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.मनोबल उत्साह ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- व्हाइट

एलर्ट्स- सजगता बढ़ाएं.अन्य की अनदेखी से बचें.सहायता भाव रखें.

---- समाप्त ----