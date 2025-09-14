Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 14 September 2025: समकक्ष सहयोगी रहेंगे, लक्ष्य साधेंगे

नंबर 4

14 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है.अंक 4 के लिए आज का दिन हितप्रद है.प्रतिस्पर्धा में धैर्य धर्म बनाए रखें.भेंटवार्ता में रुचि रखेंगे.मित्र मददगार होंगे.परस्पर विश्वास बढ़ेगा.करियर व्यापार में लक्ष्य की ओर सहजता से बढ़ेंगे.निरंतरता और अनुशासन रखेंगे.नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.आर्थिक विषयों में तेज गति से आगे बढ़ेंगे.परिवार से करीबी बनी रहेगी.हर्ष आनंद से समय बीतेगा.राहु के अंक 4 के व्यक्ति योजनाओं को समय से पहले पूरा करने की क्षमता रखते हैं.आज इन्हें मामले लंबित रखने से बचना है.पेशेवर हरसंभव प्रयास करेंगे.अधिकाधिक लोगों से मिलेंगे.संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे.लाभ प्रभाव बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में अपेक्षित गति से आगे बढ़ते रहेंगे.लंबित मामले पक्ष में बनेंगे.पेशेवर जिम्मेदारी निभाएंगे.समकक्ष सहयोगी रहेंगे.लक्ष्य साधेंगे.महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देंगे.प्रभावी परिणाम बनेंगे.संकोच हटेगा.पेशेवरता अपनाएंगे.अपेक्षा के अनुरूप गति रहेगी.लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम व स्नेह के मामलों पर जोर देंगे.परिजन प्रसन्न रहेंगे.सूझबूझ संवेदनशीलता और तर्क बनाए रखेंगे.रिश्तों में संवाद बढ़ाएंगे.संबंध निभाने में आगे रहेंगे.उचित अवसर का इंतजार करेंगे.सहजता शुभता बनी रहेगी.जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे.अपनों का ख्याल रखेंगे.भावनाओं का आदर करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आस्था को बल मिलेगा.मित्र साथ निभाएंगे.परिवार पर ध्यान देंगे.खानपान आकर्षक रहेगा.रुटीन संवारेंगे.संबंधों में ताजगी रहेगी.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- रेडब्राउन

एलर्ट्स- विनम्र रहें.जोखिम से बचें.शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं.



