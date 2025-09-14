Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 14 September 2025: जोखिम न उठाएं, अतिउत्साह से बचें

नंबर 3
14 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है.अंक 3 के लिए आज का दिन औसत है.सहयोग की भावना बनाए रखें.अनुशासन में बेहतर बने रहेंगे.सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे.निजी विषयां में जल्दबाजी न दिखाएं.जिद अहंकार में न आएं.रिश्तों में उूर्जा बनाए रखें.पेशेवरता का लाभ मिलेगा.चर्चा संवाद में सहज बने रहेंगे.परिस्थितियां अनियंत्रित रह सकती हैं.गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सभी के लिए तटस्थता का भाव बनाए रखते हैं.वसुधैव कुटुम्बकम् में विश्वास रखते हैं.आज इन्हें लक्ष्य पाने का प्रयास रखना है.कामकाजी अवसर सामान्य रहेंग.व्यक्तिगत मामलों में विनम्रता रखें.रिश्तों में निष्पक्षता बढ़ाएंगे.रुटीन संवारेंगे.
मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में मिश्रित स्थिति रहेगी.कार्यव्यवस्था पर ध्यान बनाए रखें.लाभ विस्तार के मौकों का लाभ उठाने की कोशिश होगी.कार्यक्षमता साधारण रहेगी.नौकरीपेशा एवं सेवाक्षेत्र से जुड़े जन जगह बनाए रखेंगे.संबंध संवारेंगे.पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी.जोखिम न उठाएं.अतिउत्साह से बचें.
पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में नम्रता और धर्म रखें.चर्चा संवाद में पहल से बचें.निजी विषयों में फोकस रखें.प्रियजनों के साथ सुखद पल बांटें.स्वजनों संग यात्रा संभव है.करीबियों का समर्थन रहेगा.रिश्ते संवारेंगे.अतिथियों का आदर सत्कार रखेंगे.संकोच बना रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- फोकस बढ़ाएं.जीवनशैली पर ध्यान दें.शुभ संस्कार बनाए रहें.परिजन प्रसन्न रहेंगे.स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व संवारें.अन्य का भरोसा जीतें.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 9
फेवरेट कलर- ऐप्पल रेड
एलर्ट्स- विनम्रता बढ़ाएं.संतुलित उत्तर दें.अफवाह से बचें.