scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 14 October 2025: मूलांक 9 वाले प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे, करीबियों का भरोसा जीतेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 14 October 2025: शुभता का प्रतिशत उछाल पर बना रहेगा. विभिन्न पेशेवर लक्ष्यों को साधेंगे. लापरवाही सें बचेंगे. अपनों के साथ आनंद से रहेंगे. इच्छित परिणाम उत्साहित रखेंगे.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 14 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन करियर व्यापार में बड़े अवसर बनाए रखने वाला है. शुभता का प्रतिशत उछाल पर बना रहेगा. विभिन्न पेशेवर लक्ष्यों को साधेंगे. लापरवाही सें बचेंगे. अपनों के साथ आनंद से रहेंगे. इच्छित परिणाम उत्साहित रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में उत्साह बनाए रहेंगे. मित्रगण मददगार होंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे. लाभ पर फोकस रहेगा. निजी मामलों में सहजता बनाए रहेंगे. मंगल के  अंक 9 के व्यक्ति खेलकूद और कौशल प्रदर्शन में आगे होते हैं. आज इन्हें कामकाज में तेजी बनाए रखना है. अवसर भुनाएंग. जोखिम से बचेंगे. विविध मामले प्रभावी रहेंगे. योग्यता प्रदर्शन संवारेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. पेशेवर मामलों में बल बढ़ाएंगे. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. प्रभावशाली प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कार्य व्यापार में उत्साह रहेगा. कामकाज में गतिशीलता बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. नौकरीपेशा जगह बनाए रखेंगे. कामकाजी संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती 
मूलांक 7 वाले सभी से तालमेल संवारेंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा 
मूलांक 6 वाले हर कार्य में प्राप्त करेंगे उन्नति, न्याय नीति से चलेंगे 
मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे 
मूलांक 4 वाले लोभ प्रलोभन से बचेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. अपनों की कमियों को नजरअंदाज करेंगे. संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे. प्रियजनों संग समय साझा करेंगे. स्वजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मित्रों करीबियों का समर्थन बना रहेगा. अतिथि का सत्कार रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- संवाद में सामंजस्यता रखेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व बेहतर रहेगा. अतिउत्साह से बचें. अपनों पर भरोसा रखें. जीवनशैली पर ध्यान दें. मनोबल उूंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- गहरा लाल

एलर्ट्स- आसपास पर दृष्टि बनाए रखें. व्यवहार में संतुलन लाएं. सूझबूझ बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement