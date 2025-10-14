Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 14 October 2025: मूलांक 7 वाले सभी से तालमेल संवारेंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 14 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 7 के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणामों का वाहक है. अनुशासन अनुपालन से आगे बढेंगे. प्रशासन प्रबंधन पर बल बनाए रखेंगे. करियर कारोबार के मामले संवरेंगे. व्यवस्था में भरोसा बना रहेगा. लाभ एवं विस्तार पर जोर बढ़ेगा. मित्रों और करीबियों का सहयोग बना रहेगा. विविध प्रयासों में निरंतरता बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति वचनपालन में आगे होते हैं. करीबियों पर विश्वास बनाए रखते हैं. प्रभावपूर्ण योजनाएं बनाते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम दिखाना है. सक्रियता और निरंतरता रखेंगे. व्यापार में सरलता बनी रहेगी. आशंकाओं से मुक्त रहें. परिजनों से सहयोग मिलेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवरों से संपर्क रखेंगे. कार्य व्यापार में सहजता रहेगी. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. शासन प्रशासन के प्रयास बेहतर रहेंगे. नीति नियमों का अनुपालन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ विस्तार पर जोर रखेंगे. प्रबंधन एवं सामंजस्यता बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- मानसिक प्रयासों में उत्साह रखेंगे. भावनात्मक विषयों में अनुकूलता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होगा. करीबियों के लिए समय निकालें. रिश्तों में सहज रहें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अनुभवियों की सलाह मानेंगे. सहज बने रहेंगे. संकोच बना रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सभी का का आदर सम्मान रखेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. आस्था बल पाएगी. विश्वास बढ़ेगा. संवार बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. संसाधनों पर फोकस होगा.



फेवरेट नंबर- 1 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- रक्तवर्ण

एलर्ट्स- संपर्क बेहतर बनाए रखें. भ्रम से बचें. अतिसंवेदनशील न हों.

---- समाप्त ----