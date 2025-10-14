scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 14 October 2025: मूलांक 4 वाले लोभ प्रलोभन से बचेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 14 October 2025: अधिकतर मामलों में शुभता बनी रहेगी. कार्य व्यापार में सक्रियता दिखाएंगे. विभिन्न पेशेवर कार्य संवारेंगे. सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे.

four horoscope
मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 14 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 4 के लिए सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने वाला है. अधिकतर मामलों में शुभता बनी रहेगी. कार्य व्यापार में सक्रियता दिखाएंगे. विभिन्न पेशेवर कार्य संवारेंगे. सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. लक्ष्य से समझौता नहीं करेंगे. योग्यता प्रदर्शन में सहज रहेंगे. योजनाओं में सुधार की स्थिति रहेगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की योजनाएं पूरी होने पर ही उजागर होती हैं. इन्हें गोपनीयता में गहरा विश्वास होता है. आज इन्हें पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाना है. नियम पालन रखेंगे. करीबी व मित्र सहयोगी होंगे. प्रबंधन में संवार बना रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर प्रयासों में तेजी लाएंगे. नवीन गतिविधियों में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. कला कौशल में प्रभावी रहेंगे. सेवाक्षेत्र में सक्रिय रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. परिणाम सुखद रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजन सहयोगी होंगे. साक्षात्कार में बेहतर रहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. जरूरी बात साझा करेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रेम संबंध संवार पर रहेंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. परिवार का साथ बना रहेगा. भावनात्मक विषयों में बड़प्पन रखें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- रहन-सहन आकर्षक रहेगा. खानपान संवारेंगे. मनोबल व उत्साह बना रहेगा. विभिन्न गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- लोभ से बचें. विवाद में न आएं. चर्चा में सजग रहें.

---- समाप्त ----
