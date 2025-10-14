scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 14 October 2025: मूलांक 2 वालों के मित्रगण रहेंगे सहयोगी, भेंट के अवसर भुनाएंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 14 October 2025: संबंधों में सहज संतुलन बढ़ाएंगे. परिवार पर फोकस बना रहेगा. कार्य व्यापार में समता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज ऊर्जा बनाए रहेंगे.

three horoscope
मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 14 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 3 के लिए आज का दिन साधारण प्रभाव का बना है. धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में सहज संतुलन बढ़ाएंगे. परिवार पर फोकस बना रहेगा. कार्य व्यापार में समता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज ऊर्जा बनाए रहेंगे. मन के मामले सामान्य रहेंगे. भेंट भ्रमण की संभावना बनी हुई है. पेशेवर धैर्य विश्वास से आगे बढ़ेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सत्य, न्याय और सम्मान से समझौता नहीं करते हैं. समाज में पद प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं. आज इन्हें बड़प्पन बढ़ाना है. उत्साह मनोबल ऊंचा रखें. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें. सूझबूझ पर जोर बना रहेगा. निजी गतिविधी संवारें.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में धैर्य विश्वास से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता रहेगी. पेशेवर मामले बेहतर रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. करियर संवार पर रहेगा. अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मान सम्मान मिलेगा. लापरवाही में न आएं. स्वार्थ व संकीर्णता का त्याग करें. जिद में न आएं.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में दिखावे व बड़बोलेपन से बचें. प्रियजनों से भेंट होगी. भावुकता पर नियंत्रण बनाए रहें. मिठास व भावनात्मकता पर जोर दें. मित्रगण सहयोगी होंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे. रिश्तों में अनुकूलता बनी रहेगी. अपनों के साथ सहजता बनाए रखेंगे. भेंट के अवसर भुनाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवस्थित रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. करीबियों का भरोसा पाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढे़गा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 9

फेवरेट कलर- केशरिया

एलर्ट्स- सरलता बनाए रहें. बहकावे से बचें. अन्य से जल्द प्रभावित न हों.

---- समाप्त ----
