Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 14 October 2025: मूलांक 2 वाले इच्छित परिणाम करेंगे प्राप्त, करें इस रंग का प्रयोग

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 14 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभकर है. सहज गति से आगे आने का प्रयास बना रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. नेतृत्व को बल मिलेगा. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. कामकाज में सफलता पाएंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे. लाभ विस्तार पर ध्यान देंगे. मित्रों पर भरोसा बढ़ेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति अपनों की खुशी का ख्याल रखते हैं. सबसे सज्जनता बनाए रखते हैं. आज इन्हें निसंकोच आगे बढ़ना है. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सबका सहयोग समर्थन प्राप्त होगा. सभी की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यां को आगे बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक लाभ बढ़त पर बना रहेगा. पेशेवर सामान्य से अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. नपातुला जोखिम उठाने का प्रयास करेंगे. करियर व्यापार में उत्साह रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. आर्थिक मामलों में प्रबंधन बढ़ाएंगे. नियमों को बनाए रखें. कार्यव्यवस्था संवारेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति रहेगी. रिश्तों में सक्रियता बढ़ाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. मन की सुनेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों के साथ भ्रमण मनोरंजन

पर जाएंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. प्रिय का ध्यान रखेंगे. परिजन करीबी सहयोगी रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सभी से संबंध बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करेंगे. विविध प्रयासों को बल मिलेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- रेड रोज

एलर्ट्स- व्यवस्था फोकस बढ़ाएं. प्रलोभन व लापरवाही से बचें.

---- समाप्त ----