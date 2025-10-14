Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 14 October 2025: मूलांक 1 वाले संबंध संवार पर बने रहेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 14 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 1 के लिए आज का दिन पारिवारिक खुशियों को बढ़ाने और रुटीन मामलों को बल देने वाला है. व्यापार में अच्छी स्थिति बनी रहेगी. सहजता से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. पेशेवर निरंतरता और अनुशासन रखेंगे. घर परिवार में अनुकूलता बनी रहेगी. कारोबारियों पर दबाव बढ़ा हुआ रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं. चर्चा में संतुलन रखते हैं. योजना के साथ आगे बढ़ते रहते हैं. आज इन्हें तार्किक गतिविधियों और तथ्यों पर ध्यान देना है. अनुशासन बनाए रखना है. समय प्रबंधन बढ़ाना है. अपनों की अनेदखी नहीं करना है. संबंध संवार पर बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- कार्ययोजनाओं के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. नियमित गति बनाए रखेंगे. सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवर सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रशासन प्रबंधन पर बल देंगे. लक्ष्य पर जोर रहेगा. सहकर्मी सहयोगी होंगे. नवीन विषयों में उत्साह दिखाएंगे. अनुभवियों की बातों को ध्यान से सुनेंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजनों संग सुखकर समय बिताएंगे. आज्ञा अनुपालन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. रिश्तों को निभाएंगे. निजी संबंधों में सफल रहेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. करीबियों की से बनाकर चलेंगे. प्रियजनों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. विविध मामलों में सहजता बढ़ेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. खानपान संवार पर रहेगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 9

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- व्यर्थ विवाद में न आएं. सूझबूझ से काम लें. आदर रखें.

---- समाप्त ----