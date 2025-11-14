Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 14 November 2025: रिश्ते संवार पर बने रहेंगे, प्रेम बढ़ेगा

नंबर 4

14 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है.अंक 4 के लिए आज का दिन उच्च प्रभाव बनाए रखेगा.भेंटवार्ता में सजग रहेंगे.परिवार के लोग व साथीगण सहयोग रखेंगे.परंपराओं का पालन बढ़ाएंगे.अनुशासन पर जोर देंगे.सूझबूझ व सक्रिया से आगे बढें़ेगे.पेशेवर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.आर्थिक विषयों में अनुशासन बनाए रहेंगे.व्यक्तिगत मामलों में अनुकूलन बना रहेगा.राहु के अंक 4 के व्यक्ति का कॉमनसेंस अच्छा होता है.साधारण तथ्यों से महत्वपूर्ण जानकारी जुटा पाते हैं.आज इन्हें उपलब्धियां बनाए रखने में सहजता रहेगी.सजगता बनाए रखेंगे.निजी संबंध संवार पर रहेंगे.परिवार में खुशियों को बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में अपेक्षित लाभ बनेगा.उचित अवसर प्राप्त होंगे.उद्यमियों पर दबाव कम होगा.सहकर्मी सहयोगी होंगे.विविध विषयों में धैर्य दिखाएंगे.अनुभवी को ध्यान से सुनेंगे.प्रशासन प्रबंधन पर ध्यान देंगे.बड़ों से बनाकर चलेंगे.योजनाओं के अनुरूप कार्यगति रखेंगे.सक्रियता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- बड़ों की आज्ञा का पालन रखेंगे.जरूरी बात कहने में आगे होंगे.रिश्तों में मधुर बनाए रखने में सफलता पाएंगे.करीबियों की से बनाकर चलेंगे.प्रिय की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे.निजी मामलों में सहजता बढ़ेगी.रिश्ते संवार पर बने रहेंगे.प्रेम बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- आदरभाव बढ़ाएंगे.विनय बनाए रखेंगे.धैर्य से आगे बढ़ेंगे.व्यवस्था संवारेंगे.संवेदनशीलता बनी रहेगी.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.संसाधनों पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- स्फटिक के समान

एलर्ट्स- मितभाषी रहें.नियम अपनाएं.जल्दबाजी न करें.

