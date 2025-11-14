Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 14 November 2025: कामकाज संतुलित रखें, व्यापार पूर्ववत् रहेगा

नंबर 3

14 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है.आज का दिन अंक 3 के लिए मध्यम स्थिति का कारक है.अनुशासन पर जोर रहेगा.वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रखेंगे.आर्थिक गतिविधियों में साधारण प्रभाव बना रहेगा.कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे.नीति नियम के अनुरूप गति लेंगे.सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.योजनाएं औसत बनी रहेंगी.लाभ मिश्रित बना रहेगा.निजी मामलों में सहज परिणाम बनेंगे.परिवार में सहयोग की भावना बनाए रखें.गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अक्सर अहंकार में जल्दी आ जाते हैं.आज इन्हें अतिउत्साह व जिद में आने से बचना है.व्यवहार में समता संतुलन बनाए रखें.कामकाज संतुलित रखें.व्यापार पूर्ववत् रहेगा.

मनी मुद्रा- सफलता का प्रतिशत साधारण बना रहेगा.आवश्यक विषयों में असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है.पद प्रतिष्ठा पर जोर बनाए रखेंगे.परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे.न्याय नीति से चलेंगे.कामकाज में जग रहेंगे.पेशेवरता एवं प्रबंधन संवारेंगे.करियर कारोबार की महत्वपूर्ण चर्चाओं को नजरअंदाज न करें.

पर्सनल लाइफ- करीबियों का समर्थन बनाए रखें.परिवार के लोगों की बातों को अनदेखा न करें.त्याग बलिदान का भाव बढ़ाएं.प्रियजनों से चर्चा के अवसर बनेंगे.किसी विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे.परिजनों के साथ सहज क्षण बिताएंगे.व्यक्तिगत विषयों में प्रभावी रहेंगे.सजगता बनाए रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़ों की सुनें.कार्यशैली सामान्य रहेगी.लक्ष्य पर ध्यान देंगे.उत्साह मनोबल बनाए रखें.सक्रियता से काम लें.व्यवहारिकता बनाए रखें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- लोभ प्रलोभन में न आएं.व्यर्थ वार्ता से बचें.सावधानी बढ़ाएं.

---- समाप्त ----