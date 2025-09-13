Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 13 September 2025: जल्दबाजी न करें, निजी विषयों में रुचि रखें

नंबर 5

13 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन शुभदायी है. करियर कारोबार में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में गति आएगी. तैयारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास रखेंगे. योजना के अनुरूप योग्यता प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवरों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. लक्ष्य के प्रति सजग होंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति अवसर भुनाने में तेज होते हैं. स्त्री पुरुष में अंतरभेद नहीं करते हैं. आज इन्हें पेशेवरता बनाए रखना है. घरेलु मामलों में उत्साह रखेंगे. भ्रम भटकाव से बचेंगे. संवेनदनशीलता बनी रहेगी. लाभ संवार बढ़ाएंगे. सभी को सहयोग करेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार संवारने की कोशिश होगी. इच्छित परिणाम पर जोर रखेंगे. व्यवसायिक सक्रियता बनी रहेगी. पेशेवर मामले गति पाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. सभी के हितसंरक्षण का भाव रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. विश्वस्तों पर भरोसा बढ़ाएंगे. आकस्मिक उलपब्धियां बन सकती हैं. निरंतरता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों को वक्त देंगे. रिश्ते संवारने की कोशिश रखेंगे. जरूरी बात कहने में सहज बने रहेंगे. संकोच न दिखाएं. मन के मामलों में सरलता बढ़ाएं. व्यर्थ बातों को अनदेखा करेंगे. रिश्ते मजबूत रहेंगे. चर्चा में सफल होंगे. जल्दबाजी न करें. निजी विषयों में रुचि रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- घर में आनंद रहेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत विषयों में सक्रियता रखेंगे. साज सज्जा पर ध्यान देंगे. उत्साहित रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- बड़प्पन रखें. चर्चा संवाद पर ध्यान बढ़ाएं. प्रलोभन में न आएं.

---- समाप्त ----