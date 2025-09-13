Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 13 September 2025: बड़े लक्ष्य बनाएं,नौकरीपेशा अच्छा करेंगे

नंबर 3

13 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 3 के लिए सामान्य है. करियर कारोबार में रुटीन स्थिति रहेगी. योजनाओं में निरंतरता बनाए रहें. लाभ अपेक्षा के अनुरूप रह सकता है. वित्तीय मामलों में जोखिम लेने से बचें. अपरिचितों से दूरी रखें. आत्मविश्वास के साथ अपना पक्ष रखें. अन्य की सीख सलाह व बहकावे में न आएं. परिवार में सहयोग सहकार रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति में कार्य को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने की अच्छी समझ होती है. योजनाओं में पर बखूबी अमल करते हैं. आज इन्हें व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान देना है. तात्कालिक विषयों मंे धैर्य दिखाएंगे. समकक्षों से सहयोग मिलेगा. नियमपालन रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में निरंतरता बनाए रखेंगे. व्यवस्था और अनुशासन बढ़ाएंगे. कार्यगति संतुलित रहेगी. लाभ रुटीन रहेगा. पेशेवरों का भरोसा रखेंगे. मेहनत के अनुरूप फल प्राप्ति होगी. वरिष्ठों से जुड़ाव रखेंगे. कामकाजी संबंध सवरेंगे. अधिकारीवर्ग का सानिध्य रखेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों का साथ बनाए रहें. अपनों के भरोसे पर खरा उतरने का दबाव होगा. मित्रों के साथ वक्त बिताएं. परिजन मददगार रहेंगे. निजी विषयों मेें सामंजस्यता दिखाएं. प्रेम संबंधों में तालमेल रहेगा. अवसर मिलने पर प्रतिक्रिया दें. बात कहने में जल्दबाजी से बचें.

हेल्थ एंड लिविंग- सजगता बनाए रखें. खानपान सहज रहेगा. भावनात्मक मामलों में स्पष्ट रहें. दिखावे से बचें. जीवनशैली संवारें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्स- व्यर्थ दखल से बचें. आवेश में निर्णय न लें. आत्मनियंत्रण रखें.

