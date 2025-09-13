Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 13 September 2025: सीख सलाह बढ़ाएंगे, प्रतिस्पर्धा रखेंगे

नंबर 1

13 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 1 के लिए सहज शुभ है. रिश्तों एवं व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सक्रियता सामंजस्य से काम लेंगे. जोखिम के कार्यों से जुड़ेंगे. अंक 1 के व्यक्ति में समाज में सुधार के प्रयासों को बनाए रखते हैं. लोगों के जीवन को सहज बनाने के प्रयास करते हैं. बडे़ व्यवसाय बनाने की कोशिश करते हैं. राजनीतिक एवं आध्यात्मिक स्तर ऊंचा रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता बढ़ाना है. उत्साह से काम लेना है. मनोबल ऊंचा रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. सकारात्मक परिणामों को बढ़ाएं. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. कार्य व्यापार में लाभ रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में कर्मठता व बौद्धिकता बढ़ाएंगे. पेशेवरता का लाभ मिलेगा. करियर व्यापार में अनुकूलता बनी रहेगी. आर्थिक पक्ष उछाल पर रहेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां बनाए रखेंगे. पेशेवर तेजी दिखाएंगे. सीख सलाह बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा रखेंगे.



पर्सनल लाइफ- मित्रों और प्रियजनों का मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्वजनों का साथ समर्थन हासिल होगा. साथी एवं समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. मन के मामलों में बेहतर बनेंगे. रिश्तों में नवीन ऊर्जा भरेंगे. बात रखने में उतावली से बचेंगे. सहनशीलता और विनम्रता अपनाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. नियम रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. वातावरण मधुर रखेंगे. उत्साह बढ़ा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 9

फेवरेट कलर- वॉइलेट

एलर्ट्स- जिद व अहंकार से बचें. नकारात्मकता से दूरी रखें.

