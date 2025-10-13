Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 13 October 2025: करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रहेंगे, जोखिम लेने से बचेंगे

नंबर 9- 13 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 9 के लिए मध्यम प्रभाव बनाए रखने वाला है. संपर्क संवाद पर जोर बनाए रखें. लाभ प्रतिशत संवार पर बना रहेगा. पेशेवर सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ेंगे. जोखिम पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनजान लोंगों से सहज दूरी रखेंगे. परिवार के लोगों में प्रयास बढ़ाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति किसी प्रकार के कार्य को करने में संकोच नहीं दिखाते हैं. बलवान शत्रु से ऐसे मुकाबला करते हैं जैसे वह इनके समक्ष कुछ नहीं हो. व्यवस्था के नियमों का सम्मान रखते हैं. आज इन्हें बड़प्पन दिखाना है. सहजता से काम लेंगे. अवरोधों का सामना करेंगे. कला कौशल पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में प्रयास बढ़ाएंगे. उचित अवसरों का इ्रंतजार करेंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे. साथी सहयोगी मददगार होंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रहेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. पद प्रतिष्ठा रहेगी. अन्य मामलों के लिए अवसरों को भुनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में धैर्य व सजगता दिखाएंगे. प्रेम संबंधों में सतर्क रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ा रहेगा. निजता पर जोर रखें. मित्र सहयाग देंगे. स्वजनों की इच्छा का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. मृदुभाषी सरल बने रहेंगे. मन की बात कहने में पहल से बचें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- जिद में न आएं. अहंकार से बचें. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल और नियंत्रण बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- व्यर्थ हस्तक्षेप से बचें. सामंजस्य बनाए रखें. आवेश में न आएं.

---- समाप्त ----