Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 13 October 2025: स्वास्थ्य सुधार पाएगा, कार्य व्यापार में सुधार बना रहेगा

नंबर 7- 13 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सहजता से आगे बढ़ने में सहयोगी है. सभी से संबंधों को संवारेंगे. पहल पराक्रम और अनुशासन से कार्य करेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. आर्थिक मोर्चें पर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. प्रबंधकीय प्रयासों में गति लाएंगे. रिश्तों में सुखद रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. पेशेवरों की मदद लेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति संयमित जीवन जीते हैं. आत्मअनुशासित होते हैं. इनका प्रत्येक कार्य नपातुला होता है. आज इन्हें निरंतरता बनाए रखना है. मेहनत पर जोर देंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. भ्रम व बहकावे से बचेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. कार्य व्यापार में सुधार बना रहेगा.

मनी मुद्रा- लाभ का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. चहुंओर सफलता बनी रहेगी. लोभ एवं प्रलोभन से बचेंगे. कार्य व्यापार में फोकस बढ़ाएंगे. कामकाजी रुटीन संवारेंगे. गति संतुलित रखेंगे. कामकाजी संबंध संवरेंगे. अपेक्षित प्रदर्शन रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. विश्वसनीयता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में विनय विवेक बनाए रखेंगे. रिश्तों में शुभता रहेगी. एक दूसरे पर भरोसा जीतेंगे. विभिन्न मामले सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. विनम्र रहेंगे. संबंधों में बड़प्पन से काम लेंगे. चर्चा संवाद सुखद बनाए रहेंगे. परिजन प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. सजगता से कार्य करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर- रस्टिक

एलर्ट्स- स्पष्ट रहें. बड़प्पन बढ़ाएं. अफवाहों से प्रभावित न हों.

