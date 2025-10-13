Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 13 October 2025: सबसे मेलजोल बढ़ाएं, सानिध्य और समर्थन पाएंगे

नंबर 6- 13 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 6 के लिए आज का दिन महत्वकांक्षाओं को बढ़ाने वाला है. कला एवं प्रतिभा प्रदर्शन उल्लेखनीय बना रहेगा. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. सबके सहयोग से इच्छित सफलता पाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर रखेंगे. वरिष्ठों की बातों पर बल रहेगा. जोखिम लेने से बचेंगे. निजी विषयों में विनम्रता रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति सभी कार्य निराले अंदाज में करने का प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें सूझबूझ और साहस से आगे बढ़ना है. आवश्यक कार्यों पर ध्यान देना है. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. विनम्रता से काम ले सकेंगे. अपनों की सलाह सुनेंगे. पारिवारिक मामले मधुर रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाम में तेजी और उत्साह बढ़ाएंगे. करियर व्यापार संवार पर रहेगा. अधिकारीवर्ग का सहयोगी होगा. अनुभवी सहायक होंगे. जोखिम के कार्यों जल्दबाजी न करें. सबसे मेलजोल बढ़ाएं. सानिध्य और समर्थन पाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे. अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में समय देने की कोशिश होगी. संबंधों में सहजता बनाए रहेंगे. करीबियों की भावनाओं का ख्याल रहेगा. मित्रता में विश्वास भरेंगे. प्रियजनों से मन की बात कहेंगे. परिजन साथ बनाए रखेंगे. सभी की भावनाओं का आदर करेंगे. मन के मामलों में संतुलन बढ़ेगा. सामंजस्य पर बल देंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वातावरण सुखद रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. रहन सहन आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- वादविवाद से बचें. अन्य पर भरोसा न करें. जोखिम टालें.

