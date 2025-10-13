Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 13 October 2025: विभिन्न कार्यों से जुड़ाव रखेंगे, पेशेवरता का लाभ मिलेगा

नंबर 4- 13 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फलकारक है. सहकर्मियों का विश्वास बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा. स्वास्थ्य अवरोधों में कमी आएगी. कार्य व्यापार में तालमेल बढ़ाएंगे. लाभ और विस्तार के योग बनेंगे. परंपरागत कार्यों से जुडेंगे. कामकाजी यात्रा पर जा सकते हैं. राहु के अंक 4 के व्यक्ति किसी भी कार्य करने से पहले भलिभांति सोचते हैं. अच्छे रणनीतिज्ञ होते हैं. इन्हें आज साहस और तेजी बनाए रखना है. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. व्यवसायिक जन सावधानी बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्मार्टनेस बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक लेनदेन में पहल व स्पष्टता बढ़ाएंगे. वित्तीय अनुकूलन बढ़ा रहेगा. साथीगण सहयोगी होंगे. लंबित मामलों में हलचल बढ़ेगी. नेतृत्व संवार पाएगा. आर्थिक प्रयासों में बहुमुखी प्रदर्शन रहेगा. पेशेवर मामलों में शुभता बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों से जुड़ाव रखेंगे. पेशेवरता का लाभ मिलेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में सुधार बनाए रखेंगे. विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. दिल की बात सहजता से कह सकेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. अपनों के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवहार आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. कार्यगति बेहतर रहेगी. संसाधनों पर जोर देंगे. करीबियों से संपर्क बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- जिद न करें. बहस व विवाद में न पड़ें. बैरभाव से बचें.

