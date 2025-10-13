Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 13 October 2025: नौकरीपेशा बेहतर करेंगे, पद प्रभाव साधारण रहेगा

नंबर 3- 13 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन साधारण प्रभाव बनाए रखने वाला है. कामकाज का स्तर औसत बना रहेगा.योजनानुसार कार्य करेंगे. पेशेवर संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. घर परिवार में सक्रियता बढ़ाएंगे. आर्थिक विषय पूर्ववत् रहेंगे. रुटीन बेहतर बनाएंगे. कामकाज में धैर्य दिखाएंगे. सहज प्रयास गति पाएंगे. आर्थिक लाभ पर ध्यान बढ़ाएंगे. सुविधाओं जोर रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति का चाल चलन अच्छा समाज के अनुरूप होता है. अपनों पर गहरा भरोसा रखते हैं. आज इन्हें कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाना है. महत्वहीन विषयों से बचें. करीबियों से तालमेल बढ़ाएं. मितभाषी बने रहें.

मनी मुद्रा- वरिष्ठों का साथ मिलेगा. समकक्षों का सानिध्य बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. दीर्घकालिक मामलों में गति लाएंगे. पेशेवरता पर बल रहेगा. मित्रों व समकक्षों से सहयोग मिलेगा. नियम पालन रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव साधारण रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा. रिश्तों में विश्वास बना रहेगा. परिजन मददगार रहेंगे. प्रेम के मामलों में तालमेल रहेगा. अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. निजी विषयों में सजगता से आगे बढ़ेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- कामकाज पर ध्यान दें. स्वास्थ्य मनोबल संवार पाएगा. भावनात्मक मामलों में स्पष्ट रहेंगे. खानपान बेहतर रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- दिखावे से बचें. अतिभरोसे में न आएं. बहस में न पड़ें.

