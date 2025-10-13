Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 13 October 2025: बड़प्पन बढ़ा हुआ रहेगा, शुभता बनाए रखेंगे

नंबर 2- 13 अक्टूबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन उच्च परिणामों को बढ़ाने वाला है. सभी मामलों में उत्साहित रहेंगे. धैर्य और धर्म से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार उम्मीदों के अनुरूप रहेगा. लोगों में आकर्षण बना रहेगा. आर्थिक अनुकूलता बढे़गी. पेशेवर प्रयास बेहतर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत उछाल पर बना रहेगा. चंद्र्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सभी के प्रति अच्छी भावना रखने वाले होते हैं. इन्हें मित्रों संग वक्त बिताना पसंद होता है. आज इन्हें वाणिज्यिक मामलों में तेजगति रखना है. सूझबूझ सामंजस्य से काम लेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. निजी मामलों में बेहतर बनेंगे. बड़प्पन बढ़ा हुआ रहेगा. शुभता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में उछाल बना रहेगा. पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता से कार्य करेंगे. उत्कर्ष की राह बनी रहेगी. प्रशासन प्रबंधन के मामलों में सुधार होगा. जोखिम से बचेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. पेशेवर संवाद में संतुलन रखेंगे. सभी प्रभावित रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संबंधों में सुधार बना रहेगा. रिश्ते मधुर व विश्वसनीय रहेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. वातावरण सुखद रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. प्रेम स्नेह बना रहेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधियों में उत्साह रखेंगे. परिजनों का सहयोग पाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- मनोबल बनाए रखेंगे. सादगीपूर्ण भव्यता से सभी प्रभावित रहेंगे. प्रयास संवरेंगे. व्यवस्था मजबूत होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खुशियां बढेंगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- पिंक

एलर्ट्स- प्रलोभन में न आएं. रिश्तों की अवहेलना से बचें. जिद न करें.

